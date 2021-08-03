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Иммунолог Болибок назвал сроки сохранения иммунитета к коронавирусу
Общество
Иммунолог Болибок назвал сроки сохранения иммунитета к коронавирусу
Global Look Press  /  US Navy / Globallookpress.com

Москва, 3 августа. Иммунитет к коронавирусу после вакцинации или перенесенного COVID-19 сохраняется около шести или восьми месяцев, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Иммунитет к коронавирусной инфекции не отличается особой стойкостью из-за того, что вирус является разновидностью банального ОРВИ. Примерно через полгода у перенесших COVID-19 число антител начинает падать, передает URA.RU.

Из-за этого возникает новая волна коронавируса и происходят случаи повторного заражения. Люди, которые перенесли болезнь один раз, могут заболеть снова, но уже бессимптомно. Несмотря на отсутствие признаков, они «создадут эту когорту бессимптомных вирусоносителей», заключил врач.

Недавно медики также рассказали об очередном опасном последствии COVID-19: значительно повышается риск сердечного приступа, причем опасность грозит людям любого возраста.

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иммунитет коронавирус антитела
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