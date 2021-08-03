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Горбачев объяснил причины развала СССР
Политика
Горбачев объяснил причины развала СССР
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 августа. Президент СССР Михаил Горбачев написал статью для журнала «Россия в глобальной политике». В ней он объяснил, по какой причине Советский Союз прекратил свое существование.

Глава государства заявил, что хотел разработать новую национальную политику, но она была обречена. В 1987-1988 годы он планировал создать единый подход к спорам республик. Проблемы между нациями можно было бы решать экономическими и политическими реформами. Об этом сообщает ИноСМИ.

«И надо сказать, что первоначально национальные движения в балтийских республиках, Молдавии, Грузии, Украине выступали под лозунгами поддержки перестройки. Вопрос о выходе из Союза в 1987 г. не ставил почти никто», — отметил Горбачев.

Он добавил, что руководители СССР не смогли бы уберечь государство от развала. Связано это в первую очередь с серьезными межнациональными проблемами, которые достались ему с момента основания.

«Тяжелое наследие досталось перестройке в сфере национальной политики и федеральных отношений. И я не могу сказать, что я и мои коллеги, начинавшие перестройку, видели всю проблему в ее полном объеме», — подчеркнул бывший президент СССР.

Уже сейчас очевидно, что обновить и сохранить Советский Союз было невероятно сложно. Он объединял под собой такие разные республики как Эстония и Туркменистан, которые исторически и ментально ничего не связывает.

«В годы перестройки вырвалось наружу все то, что копилось в этой сфере на протяжении веков и десятилетий. Не думаю, что кто-либо был к этому готов», — резюмировал Горбачев.

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что Великобританию, Францию и Китай стоит привлечь к переговорам о сокращении ядерных вооружений.

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ссср горбачев советский союз развал
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