Алена Апина в 56 лет предстала перед фанатами в прозрачном платье без белья

Москва, 3 августа. Певица Алена Апина доказала поклонникам, что в свои 56 лет все еще может дать фору любой молоденькой артистке.

Апина опубликовала новый снимок в Instagram, вызвав шквал эмоций у подписчиков. На черно-белом фото певица предстала в кружевном платье на одно плечо. Сквозь кружево просвечивает голая грудь.

«Я спать! Завтра увидимся», — игриво подписала Апина снимок.

Фанаты встретили новую фотографию звезды с восторгом, отметив в комментариях, что она выглядит прекрасно. Большинство оставляли лишь смайлики «огонь» и «сердечко», лишившись слов.

«Боже. Не иначе как сама нимфа спустилась с небес», — пишет одна из подписчиц.

«Ух, ничего себе, Алена! Как вы сейчас взбудоражили всех подписчиков мужского пола! Шикарно!» — добавила другая.

«Восхитительно, Алена! Вы разузнали секрет вечной молодости?» — поинтересовался фолловер.

Ранее артистка рассказала поклонникам о хирургическом вмешательстве, которое ей потребовалось для создания тонкой талии. Исполнительница решила объяснить, почему в свои 56 лет все-таки решилась лечь под нож хирурга. По ее словам, она всячески пыталась добиться фигуры мечты, занимаясь спортом и пробуя различные диеты, однако так и не увидела желанного результата.