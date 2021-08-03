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Врач назвал способ не допустить переохлаждения, если дождь застал врасплох
Общество
Врач назвал способ не допустить переохлаждения, если дождь застал врасплох
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 3 августа. Теплое помещение, горячий чай и согревающая мазь помогут не заболеть, если человек промок под дождем.

Для начала нужно следить за прогнозом погоды и приготовиться к любым изменениям: взять зонт, теплые вещи. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников РИА Новости.

«Если же непогода застала вас врасплох, и вы промокли и замерзли, постарайтесь как можно скорее согреться. Если есть возможность, то нужно быстро переодеться в сухую одежду. Можно зайти и обсохнуть в любом кафе, в помещении», — сказал он.

Важно помнить, что нельзя заходить в холодное помещение или в метро промокшим. По дороге стоит забежать в аптеку и купить согревающую мазь для ног. Лучше посидеть разутым и дать обуви высушиться. Нельзя допускать переохлаждения ног.

Ранее москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды. Специалисты предупреждают о грозе и сильном ветре.

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здоровье дождь переохлаждение
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