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Диетолог Белоусова предостерегла от употребления некоторых продуктов натощак
Общество
Диетолог Белоусова предостерегла от употребления некоторых продуктов натощак
pexels.com  /  Andrea Piacquadio

Москва, 3 августа. Употребление натощак кофе, цитрусовых соков, газированных напитков и острых приправ может спровоцировать появление гастрита.

Об этом рассказала диетолог, терапевт Анна Белоусова. Если человек до приема пищи выпьет кофе, то у него пропадет аппетит. Употреблять этот напиток необходимо спустя некоторое время после завтрака.

Острые приправы и соусы при употреблении натощак могут вызвать образование язвы. Сладкая газированная вода также опасна для здоровья ЖКТ из-за последующего периода икания, что тоже может привести к риску развития гастрита.

Цитрусовыми соками следует запивать завтрак, чтобы он не привел к нарушению работы кишечника. Также этот напиток необходимо употреблять через трубочку, чтобы не вызвать проблем с зубами, сказала Белоусова в интервью телеканала «Звезда».

Недавно диетолог Ксения Селезнева рассказала, как определить недостаток витаминов в организме. По ее словам, это будет видно из результатов анализа крови. Специалист рекомендует сдавать биоматериал один раз в год.

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