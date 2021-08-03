Мошенники придумали схему шантажа для разыгрывающих их россиян

Москва, 3 августа. Клиенты российских банков все чаще распознают мошенника на том конце провода и начинают разыгрывать его, однако аферисты научились вымогать деньги даже во время шутливой беседы.

Примерно 90% россиян сталкивались с телефонным мошенничеством. Такое широкое распространение сделало разговоры со злоумышленниками особым видом забавы: их собеседники начинают в шутку поддерживать беседу, и, сами того не ведая, насыщать разговор подробностями. Их нечестный на руку собеседник тем временем пользуется ситуацией, передает РИА Новости со слов руководителя проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгении Лазаревой.

«Вместе с тем известны случаи записи голоса жертвы, последующий монтаж и затем шантаж граждан с помощью таких аудио», — сказала она.

Затем в мессенджеры жертве присылается уже смонтированная запись якобы телефонного разговора, в которой содержится порочащая человека информация, и угрозы отправить запись родным, близким, в университеты и на работу. Также сообщение сопровождается требованием выслать деньги. Это не единственная новая хитрость за последнее время. Например, недавно аферисты нашли способ вымогать деньги у юристов.