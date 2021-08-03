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Дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95 создадут для ВКС России
Армия
Дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95 создадут для ВКС России
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 августа. Начальник военной академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий заявил, что в стране создадут авиационную гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95.

По словам генерал-полковника, залогом успешного ведения боевых действий является господство в воздушно-космической сфере, добиться которого позволяет истребительная авиация. Поэтому в России разрабатывают ракетоносец Ту-160М, авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», а также высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, включая ракету Х-95.

По данным РИА Новости, новая ракета может применяться стратегическим бомбардировщиком Ту-160М, модернизированным дальним бомбардировщиком Ту-22М3М и перспективным авиационным комплексом дальней авиации. Зарудницкий отметил, что для ВКС также создаются радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, беспилотники и другая техника.

Ранее сообщалось, что ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» будут вооружены новыми модернизированными противотанковыми ракетами «Вихрь-1». Ракета с улучшенными характеристиками весной уже проходила испытания на разведывательно-ударном вертолете Ка-52 «Аллигатор».

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