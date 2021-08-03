Русский «Посланник» с гиперзвуковым оружием: 19FortyFive оценил самолет ПАК ДА

Владивосток, 3 августа. Обозреватель издания 19FortyFive Питер Сучиу оценил вооруженный гиперзвуковым оружием российский малозаметный бомбардировщик ПАК ДА.

Бомбардировщик ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс для дальней авиации) также известен под кодовым названием «Посланник» разрабатывается для подразделений Дальней авиации ВКС России, отмечает Сучиу. В конечном итоге он заменит Ту-95, Ту-160М и Ту-22М3.

Разработка самолет началась в 2008 году. По словам эксперта, ПАК ДА является полностью оригинальной конструкцией и не наследует советским концепциям. Строительство первого образца должно быть завершено в этом году. Всего, по данным Сучиу, в производстве находится три таких аппарата.

В отличие от Ту-95 ПАК ДА сможет использовать гиперзвуковое оружие, способной поразить цели на другой стороне планеты, не покидая российского воздушного пространства, пишет в 19FortyFive Сучиу.

Новый бомбардировщик будет построен по «аэродинамической схеме летающего крыла». Самолет будет способен развивать дозвуковую скорость до 1190 км / ч и сможет использовать «внутрифюзеляжное» оружие, что снизит его радиолокационную заметность, заключает обозреватель.

Ранее СМИ сообщили, что Новый российский перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) будет оборудован самым передовым защитным вооружением. Полностью новый бортовой комплекс обороны разрабатывается для ПАК ДА.