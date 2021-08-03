Антонов ответил на заявление Прайса об ограничениях Москвы в работе посольств

Вашингтон, 3 августа. Госдеп вводит в заблуждение СМИ по ситуации в работе диппредставительств России и США.

Вашингтон проигнорировал предложение Москвы «обнулить» ограничения на деятельность загранучреждений двух стран. Об этом рассказал российский посол в США Анатолий Антонов, говорится в Facebook российского посольства.

«Если послушать [главу пресс-службы Госдепа] господина Неда Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера», — сказал Антонов, комментируя слова Прайса о запрете Москвы нанимать в посольство США местный персонал.

Он также заявил, что попытки Вашингтона обвинить Россию в этой ситуации вызывают недоумение. При этом в США ужесточаются условия работы российских дипломатов. Россия не запрещала США восстанавливать квоту сотрудников диппредставительства за счет американских граждан до 455.

Российский дипломат заявил, что РФ открыта к любым дискуссиям с США по вопросам контроля над вооружениями. По его словам, Москва готова обсуждать «американские озабоченности», связанные с новейшими российскими стратегическими системами.