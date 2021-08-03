Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 07:54
07:48
Общество
Психологи назвали пять правил семейной жизни, которые можно и нужно нарушать
07:41
Общество
«Наскакали»: в Сети обсудили возможность безгазовой зимы для Украины
07:28
Шоу-бизнес
«Моя мама будет так счастлива»: Крис Эванс «признал» ребенка от рэперши Лиззо
07:27
Общество
Туристический центр в Калифорнии закрыли из-за чумы у бурундуков
07:27
Шоу-бизнес
Сын рэпера Гуфа принял участие в новом клипе Егора Крида
07:26
Общество
Россиянам назвали пять самых полезных специй
07:21
Общество
«Повторяет ошибки Кличко»: украинцы раскритиковали Вирастюка за пост в соцсетях
07:17
Общество
Псаки отвергла возможность нового локдауна в США из-за штамма «Дельта»
07:14
Общество
Диетолог Белоусова предостерегла от употребления некоторых продуктов натощак
07:10
Общество
Таролог Малахова предрекла Бену Аффлеку предательство от Дженнифер Лопес
Все новости

Антонов ответил на заявление Прайса об ограничениях Москвы в работе посольств
Политика
Антонов ответил на заявление Прайса об ограничениях Москвы в работе посольств
Россия 24  /  Prt Scr «Вести»

Вашингтон, 3 августа. Госдеп вводит в заблуждение СМИ по ситуации в работе диппредставительств России и США.

Вашингтон проигнорировал предложение Москвы «обнулить» ограничения на деятельность загранучреждений двух стран. Об этом рассказал российский посол в США Анатолий Антонов, говорится в Facebook российского посольства.

«Если послушать [главу пресс-службы Госдепа] господина Неда Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера», — сказал Антонов, комментируя слова Прайса о запрете Москвы нанимать в посольство США местный персонал.

Он также заявил, что попытки Вашингтона обвинить Россию в этой ситуации вызывают недоумение. При этом в США ужесточаются условия работы российских дипломатов. Россия не запрещала США восстанавливать квоту сотрудников диппредставительства за счет американских граждан до 455.

Российский дипломат заявил, что РФ открыта к любым дискуссиям с США по вопросам контроля над вооружениями. По его словам, Москва готова обсуждать «американские озабоченности», связанные с новейшими российскими стратегическими системами.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Антонов ответил на заявление Прайса об ограничениях Москвы в работе посольств
антонов госдепартамент посольства
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru