Аналитики узнали идеальное количество рабочих часов для студентов

Москва, 3 августа. Исследование аналитиков платформы «ВРаботе» показало, какую длительность рабочего дня российские студенты считают идеальной.

Согласно опросу, 50% опрошенных студентов считают идеальным восьмичасовой рабочий день. Также 35,4% студентов считают самым приемлемым вариантом семичасовой рабочий день. Шестичасовой рабочий день хотели бы 32,4% студентов. Об этом информирует RT.

Среди опрошенных российских студентов только 8,5% не против работать более девяти часов в день, а менее пяти часов желают 9,2%. Большинство студентов считают оптимальным начало рабочего дня с 9:00, 31,6% опрошенных было бы комфортно приходить в офис к 10:00.

Каждый пятый сотрудник считает основным источником стресса на работе отношение руководителя к подчиненным, показал опрос сервиса SuperJob. По мнению каждого девятого респондента, больше всего напряжения на работе создается из-за некорректного поведения коллег и конфликтов в коллективе.