«Джон Сноу» признался, что рад реабилитации после «Игры престолов»

Лондон, 3 августа. Британский актер Кит Харингтон считает, что сделал правильный выбор, отказавшись на время от актерской карьеры и отправившись в реабилитационный центр после завершения сериала.

По словам актера, у него были «проблемы с психическим здоровьем» в финале работы над картиной «Игра престолов». По мнению Харингтона, это было «напрямую связано с характером сериала и тем, что он делал в течение многих лет», сообщает портал Pagesix.

Харингтон, который посвятил восемь лет своей жизни своему персонажу Джону Сноу в популярном сериале HBO, объяснил, что он понял, что ему нужно притормозить карьеру, чтобы сосредоточиться на собственном благополучии.

«Я думаю, что сделал своего рода перерыв после «Престолов». Я сказал: «Я не хочу работать год. Я хочу действительно сосредоточиться на себе». Я действительно счастлив, что сделал это», — заявил Харингтон.

После съемок в сериале артист отправился в роскошный реабилитационный центр Prive-Swiss в Коннектикуте в мае 2019 года перед выходом в эфир финала шоу. Это случилось после того, как его выгнали из бара в Нью-Йорке. Позже владелец бара рассказал журналистам, что хотя Харингтон был в состоянии алкогольного опьянения, и его попросили уйти, актер вернулся, чтобы оплатить свой чек и оставил огромные чаевые.

Теперь Харингтон объявил, что готов вернуться к актерской карьере, хотя в его планы и вмешалась пандемия COVID-19. Тем не менее локдаун принес Харингтону и его жене Роуз Лесли и некоторую пользу.

«То, что нам было даровано на этот раз, было вынужденным временем вместе. И из-за этого у нас родился ребенок. Для меня главным результатом пандемии стало то, что я стал отцом», — сообщил актер.

В конце июня глава HBO Кейси Блойс подтвердил разработку множества проектов по миру фэнтези американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь льда и пламени». По его словам, «Игра престолов» получит различные сюжетные линии. Пока единственный сериал в производстве — это «Дом Дракона».