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«Мы оккупированы Америкой»: в Сети оценили письмо «Альянса патриотов Грузии» Путину
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«Мы оккупированы Америкой»: в Сети оценили письмо «Альянса патриотов Грузии» Путину
pixabay.com

Тбилиси, 3 августа. Партия «Альянс патриотов Грузии» отправила письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором говорится о разрушительных действиях властей и влиянии США. В Сети оценили послание.

Лидер партии Ирма Инашвили опубликовала текст, где грузинские политики выражают озабоченность ухудшением отношений между Москвой и Тбилиси и просят возобновить сотрудничество. Об этом сообщает Regnum.

«Альтернативы диалогу нет. Но кто будет вести переговоры?» — поинтересовалась И.Г.

Другой пользователь считает, что попытки Грузии — это важно, но Россия должна выразить свой интерес. Он желает удачи оппозиционерам.

«Пока Америка так свысока и поучительно будет разговаривать с нашим правительством, она не допустит никакого диалога с Россией. Мы оккупированы Америкой в полном смысле этого слова, и она не дает нам жить по-грузински и растить наших детей.» — констатировал Г.М.

Еще один читатель похвалил письмо. Он считает его правильным и своевременным.

Ранее стало известно, что член группы депутатов Европарламента по контролю его усилий по поддержке демократии за пределами ЕС Виола фон Крамон заявила, что Евросоюз может оставить Грузию без финансирования.

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путин грузия письмо
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