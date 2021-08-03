Россияне назвали самые популярные регионы для автопутешествий

Москва, 3 августа. Эксперты сервиса для планирования путешествий узнали у россиян, куда они чаще всего отправляются в путешествие на машине.

Специалисты опросили 2290 человек. Из них 97,7% россиян рассказали, что любят такой вид путешествий и хотели бы отправиться в Краснодарский край или Крым. Хоть раз в автопутешествиях были 88,7% опрошенных, передает OneTwoTrip.

Самыми популярными направлениями оказались Крым — 17%, Краснодарский край — 11%, Петербург и Ленобласть — 6%. Также 5% опрошенных проголосовали за Кавказ, Республика Татарстан набрала 4,8%. Среди желаемых направлений — Карелия, города Золотого кольца, Горный Алтай, Москва и Нижний Новгород.

Ранее россиянам назвали курорты, где можно недорого отдохнуть в августе. Так недельный тур в Абхазии с перелетом через Сочи обойдется в 15 тысяч рублей на человека за «две звезды» без питания. Самыми популярными и недорогими также остаются Турция и Греция, где можно отдохнуть за 20–25 тысяч рублей на двоих.