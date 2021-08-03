Россиянам рассказали, как правильно выбрать репетитора для ребенка

Москва, 3 августа. Первое, на что нужно смотреть при выборе репетитора для ребенка — портфолио специалиста, рассказали эксперты компании «СберУслуги».

Важно изучить результаты и отзывы предыдущих учеников, а также провести встречу вместе с учеником и преподавателем. Специалист должен уметь ладить с ребенком, передает РИА Новости.

Нужно учесть, что у каждого репетитора свой собственный подход к работе, поэтому важно ставить перед собой конкретные цели частных уроков, например сдача выпускных экзаменов, желание более глубоко погрузиться или подтянуть предмет. У репетитора должны быть соответствующие компетенции: он должен хорошо разбираться в своем предмете, иметь высшее образование и понятно преподносить информацию.

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