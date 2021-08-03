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Кардиологи предупредили о смертельной опасности перенесенного COVID-19
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Кардиологи предупредили о смертельной опасности перенесенного COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Осло, 3 августа. У переболевших COVID-19 пациентов повышается риск возникновения сердечного приступа, опасность грозит пациентам любого возраста, сообщает журнал The Lancet.

Специалисты из Университета Умео изучили информацию о более чем 86 тыс. пациентов с COVID-19 и обнаружили, что в первые две недели после заболевания риск инсульта и острого инфаркта повышается в три раза.

«Результаты показывают, что острые сердечно-сосудистые осложнения представляют собой важное клиническое проявление COVID-19», — отметил один из авторов исследования, кардиолог Иоаннис Кацуларис.

Ученые продолжают изучать коронавирус и находят все новые свидетельства его негативного влияния на организм. Ранее американские специалисты выяснили, что более 70% пациентов с COVID-19 страдают от симптомов спустя несколько месяцев после выздоровления. Список симптомов включает 84 пункта.

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