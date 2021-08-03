Экс-глава «Нафтогаза» Коболев объяснил, почему Киев проиграл в борьбе с «СП-2»

Киев, 3 августа. Киев потерял статус «любимца» Вашингтона, что повлекло проигрыш в борьбе с проектом «Северный поток — 2», рассказал бывший глава правления компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Очевидно, что США ничего не должны Украине, рассказал Коболев в своей статье для «Украинской правды». Причина, по которой США помогали Украине после Майдана — особенное отношение американского лидера к Украине. В тот момент оно позволяло рассчитывать на беспрецедентную помощь.

«Мы были «любимцами» Байдена», — заявил автор материала.

Сейчас этот особый статус потерян. Причем «не только у самого действующего президента США, а также среди его ближайшего окружения», заключил он.

Недавно эксперты во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» оценили реальность угроз против российского газопровода. По мнению специалистов, угрозы носят характер антироссийской риторики, и подобные заявления делают все политики, идущие к власти, но на деле их невозможно реализовать.