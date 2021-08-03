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Экс-глава «Нафтогаза» Коболев объяснил, почему Киев проиграл в борьбе с «СП-2»
Политика
Экс-глава «Нафтогаза» Коболев объяснил, почему Киев проиграл в борьбе с «СП-2»
Global Look Press  /  Nord Stream AG

Киев, 3 августа. Киев потерял статус «любимца» Вашингтона, что повлекло проигрыш в борьбе с проектом «Северный поток — 2», рассказал бывший глава правления компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Очевидно, что США ничего не должны Украине, рассказал Коболев в своей статье для «Украинской правды». Причина, по которой США помогали Украине после Майдана — особенное отношение американского лидера к Украине. В тот момент оно позволяло рассчитывать на беспрецедентную помощь.

«Мы были «любимцами» Байдена», — заявил автор материала.

Сейчас этот особый статус потерян. Причем «не только у самого действующего президента США, а также среди его ближайшего окружения», заключил он.

Недавно эксперты во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» оценили реальность угроз против российского газопровода. По мнению специалистов, угрозы носят характер антироссийской риторики, и подобные заявления делают все политики, идущие к власти, но на деле их невозможно реализовать.

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Все новости / Политика / Экс-глава «Нафтогаза» Коболев объяснил, почему Киев проиграл в борьбе с «СП-2»
украина сша северный поток - 2
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