Педиатр Гунько перечислила самые опасные для детей места в квартире

Москва, 3 августа. Опасность для детей представляют все места, где есть бытовая химия, электроприборы и незащищенная гаджетами мебель, рассказала врач-педиатр «Инвитро-Центр» Елена Гунько.

В частности, следует беречь детей от мест, где есть острые углы, бытовая химия, розетки. Необходимо следить за окнами и кухонной плитой, перечислила врач в беседе с РИА Новости. Электричество перестанет быть опасным для маленьких детей, если спрятать под плинтусом провода и использовать заглушки с ключом на розетках.

«Можно приобрести специальные накладки на углы мебели, об которые дети часто ударяются», — посоветовала медик.

Электроприборы не должны быть со свободно свисающим шнуром, а на ручки шкафов и дверцы желательно приобрести специальные блокаторы. Бытовую химию, косметику, лекарства нужно убирать в ящики на верхние полки.

Детей сейчас предостерегает и другая опасность: вирусолог Алексей Игнатов предупредил, что число случаев COVID-19 у детей возросло втрое.