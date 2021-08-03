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Педиатр Гунько перечислила самые опасные для детей места в квартире
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Педиатр Гунько перечислила самые опасные для детей места в квартире

  /   Обновлено: 03 августа 2021 05:30
Общество
Педиатр Гунько перечислила самые опасные для детей места в квартире
pixabay.com

Москва, 3 августа. Опасность для детей представляют все места, где есть бытовая химия, электроприборы и незащищенная гаджетами мебель, рассказала врач-педиатр «Инвитро-Центр» Елена Гунько.

В частности, следует беречь детей от мест, где есть острые углы, бытовая химия, розетки. Необходимо следить за окнами и кухонной плитой, перечислила врач в беседе с РИА Новости. Электричество перестанет быть опасным для маленьких детей, если спрятать под плинтусом провода и использовать заглушки с ключом на розетках.

«Можно приобрести специальные накладки на углы мебели, об которые дети часто ударяются», — посоветовала медик.

Электроприборы не должны быть со свободно свисающим шнуром, а на ручки шкафов и дверцы желательно приобрести специальные блокаторы. Бытовую химию, косметику, лекарства нужно убирать в ящики на верхние полки.

Детей сейчас предостерегает и другая опасность: вирусолог Алексей Игнатов предупредил, что число случаев COVID-19 у детей возросло втрое.

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дети квартира мебель
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