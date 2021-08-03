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Le Figaro: Калининград — плацдарм для России

  /   Обновлено: 03 августа 2021 05:07
Политика
Le Figaro: Калининград — плацдарм для России
pixabay.com

, 3 августа. В Калининграде некогда жил философ Иммануил Кант. Это старинный город пережил немало потрясений, но сейчас является стратегическим регионом для России.

В Европе долгие годы спорят о том, является ли Калининград анклавом или эксклавом. Позиция европейцев неудивительна, ведь российская территория расположилась между Литвой и Польшей и имеет доступ к Балтийскому морю. Об этом сообщает ИноСМИ.

«В регионе проживает чуть более миллиона жителей, в городе около 500 тыс. человек: некий российский плацдарм в Европе после того, как он считался советской военной зоной, закрытой для всех иностранцев, в течении пяти десятков лет», — пишет автор издания Le Figaro Ален Барлюэ.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что регион имеет уникальное расположение. Ему нужно сотрудничать со своими соседями, но первостепенная задача — защита интересов собственного государства.

«Калининград всегда был плацдармом. Из порта Балтийск, где пришвартованы эскортные корабли и корветы флота, паром за несколько минут доставляет вас на Балтийскую косу, место, сыгравшее важную роль в военной истории региона», — отметил журналист.

Он добавил, что раньше Калининград был запретной зоной, хотя и сейчас для его посещения нужно разрешение от спецслужб. Здесь находятся бункеры, укрепления, авиабаза и крепости. Этот регион для России — бастион с оборонительными сооружениями.

Ранее директор Центра исследований стран Балтийского региона БФУ им. Канта Юрий Зверев заявил, что Калининград – это кость в горле НАТО.

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