Российские волейболисты вышли в полуфинал Олимпиады

Токио, 3 августа. Российские волейболисты вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио.

Сборная России в четвертьфинале встретилась с канадцами. Матч закончился со счетом 3-0 (25:21, 30:28, 25:22) в пользу россиян. В полуфинале национальной команде России предстоит сыграть с победителем матча между Японией и Бразилией.

Россия сейчас идет на пятом месте в медальном зачете. Российские олимпийцы принесли стране 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых медалей. На первой строчке расположился Китай.

Одну из бронзовых наград недавно принес Сергей Емелин. В поединке за третье место по греко-римской борьбе он победил Виктора Чобану.