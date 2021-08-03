Ямальцам создали сервис для обращения в управляющие компании

Салехард, 3 августа. Первый социальный цифровой сервис в сфере ЖКХ — «Умный помощник ЖКХ» начал работать на Ямале.

С помощью сервиса жители Ямала будут решать проблемы с УК и товариществами собственников жилья. На обратной стороне квитанций для оплаты ЖКУ будут печататься QR-коды. Они будут перенаправлять пользователей в приложение «Умный помощник ЖКХ». Об этом рассказали в департаменте государственного жилищного надзора ЯНАО, передает «Север-пресс».

Приложение можно будет скачать в AppStore, PlayMarket и в мобильном браузере в формате чат-бота по QR-коду. Северяне смогут авторизоваться в нем по номеру телефона.

Ранее стало известно, что жителям Ямала готовы предоставить гектары земли в безвозмездное пользование. Раздача гектаров бесплатной земли стартует на Ямале с 1 августа нынешнего года. Оформить соответствующую заявку можно через МФЦ.