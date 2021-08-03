Плющенко очаровал поклонников трогательным видео с младшим сыном

Москва, 3 августа. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко растрогал поклонников, опубликовав совместное видео со своим младшим сыном Арсением.

На своей странице в Instagram супруг продюсера Яны Рудковской опубликовал трогательное видео с сыном. За кадром слышен голос мамы, которая призывает маленького Арсения не жадничать и поделиться плюшкой с папой.

Малыш с удовольствием уминает булочку и игнорирует просьбу. Подписчикам понравилось видео, особенно они отметили голубые глаза Арсения. Многие подчеркнули, что мальчик очень похож на своего знаменитого отца.

«Какой классный, очень похож на папу», — пишет один из поклонников.

«На папу. Главное, чтоб вырос благородный, как папа», — добавил другой.

«Будущий олимпийский чемпион», — уверен фолловер.

Ранее Рудковская поделилась видео с сыновьями Плющенко, однако ролик с детьми вызвал неоднозначную реакцию фанатов знаменитости. На видео восьмилетний Александр, известный как Гном Гномыч, и его брат Арсений позируют у рюкзака Christian Dior, в котором сидит миниатюрная собака. Подписчикам не понравилась очередная демонстрация брендов, а также обувь младшего сына звездной пары.