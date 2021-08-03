Врач назвал особенности постковидного синдрома при штамме «Дельта»

, 3 августа. Главный врач медцентра «Лидер-Медицина» врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал об особенности постковидного синдрома при штамме «дельта».

Специалист отметил, что новый штамм активнее, чем другие варианты коронавируса, поражает молодых людей. Это омолодило и саму болезнь, и постковидный синдром, сообщил в интервью радио Sputnik Тимаков.

«Постковидный синдром сейчас будет «молодеть». Вероятнее всего, он будет больше поражать центральную нервную систему и будет очень сильно влиять на иммунные факторы. Дети после перенесенной коронавирусной инфекции будут дольше болеть. Изучается влияние на репродуктивную функцию у молодых людей, это пока под вопросом», — сообщил инфекционист.

При этом «Дельта» сохраняются все присущие другим вариантам SARS-CoV-2 последствия, подчеркнул врач. Тимаков отметил, что от постковидного синдрома можно защититься с помощью вакцинации.

Список симптомов COVID-19 включает 84 пункта, большинство переболевших жалуются на одышку, утомляемость и нарушения сна. От них более 70% пациентов страдают даже спустя несколько месяцев после выздоровления.