Дачникам перечислили идеальные овощи для осеннего огорода

Москва, 3 августа. Осенью сорняки растут медленнее, вредителей становится все меньше, поэтому огород в это время года идеально подходит для посадки некоторых культур.

Сначала нужно узнать средние даты заморозков в регионе, а затем выяснить срок созревания культур. Эта информация позволит легко рассчитать время, когда сеять овощи для осеннего огорода, передает» «Ботаничка.ru».

Лучше всего для осенних посадок подходит белокочанная и брюссельская капуста, салат латук, ранние и среднеранние огурцы, морковь, редис и свекла. При более низких температурах поливать растения часто не нужно. Можно добавить немного мульчи, чтобы сохранить влажность почвы.

Недавно астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака обладают наилучшими способностями к садоводству и огородничеству. Лучшие в этом деле — Тельцы.