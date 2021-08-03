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Антонов ответил на обвинения России в хакерских атаках на США
Политика
Антонов ответил на обвинения России в хакерских атаках на США
wikipedia.org  /  U.S. Mission Geneva

Вашингтон, 3 августа. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал статью президента России Владимира Путина, сообщает журнал The National Interest.

По словам дипломата, в США были пытавшиеся исказить статью «Об историческом единстве русских и украинцев» недоброжелатели, которые пытались представить ее направленным «против независимого государства» ультиматумом. Тем не менее, главный тезис статьи заключался в том, что реальный суверенитет Украины возможен только при добрососедских отношениях с Россией.

«Решение украинского кризиса не в пропаганде, а в диалоге. Власти США способны повлиять на украинских политиков прямо сейчас, они могут побудить их к прямому диалогу с представителями Донецка и Луганска для достижения политического урегулирования конфликта», — сообщил в интервью NI Антонов.

Дипломат напомнил о конструктивном характере диалога Путина с президентом США Джозефом Байденом на саммите в Женеве. Антонов подчеркнул, что голословные обвинения Москвы «во всех бедах» со стороны украинских политиков и американского Госдепартамента недопустимы.

В начале июля на отсутствие доказательств причастности России к кибератакам на США указала официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Тем не менее, Москва, по ее словам, должна принять необходимые меры по этому вопросу.

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