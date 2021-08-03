Вашингтон, 3 августа. Москва и Берлин одержали победу в ситуации с «Северным потоком — 2», и она принесет пользу в долгосрочной перспективе. Об этом пишет американское издание The National Interest.

Германия и США подписали соглашение, которое является для Вашингтона одобрением завершения строительства газопровода. Однако этот договор предусматривает финансовую помощь Украине, которая больше остальных стран страдает от реализации проекта между Москвой и Берлином.

«Для России завершение строительства «Северного потока — 2» имеет множество выгод. Это поможет ей противостоять Норвегии как крупнейшему поставщику газа в Западную Европу. Кремль теперь сможет наказать Украину, не опасаясь сильной негативной реакции со стороны западноевропейских государств», — отметил обозреватель журнала «Стратегическая политика» Джон Рюль.

Он добавил, что Россия увеличит свои доходы. Компания «Газпром» будет поставлять голубое топливо напрямую в Германию, снизив расходы на транзит. Как бонус — расширение военного присутствия в Европе.

«Россия уже выступила с инициативой по увеличению своего военного присутствия в Балтийском море, чтобы защитить свои коммерческие интересы, одновременно блокируя интересы других игроков», — подчеркнул автор.

Он уверен, что Восточная Европа и Республиканская партия США продолжат критиковать американского президента Джо Байдена. Якобы он пошел навстречу России, но жертвует Западом.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Германия не намерена отключать трубопровод «Северный поток — 2» из-за позиции США.