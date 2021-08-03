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МВФ выделит на восстановление мировой экономики 650 млрд долларов
Экономика
МВФ выделит на восстановление мировой экономики 650 млрд долларов
wikipedia.org  /  International Monetary Fund/Общественное достояние

Брюссель, 3 августа. Международный валютный фонд (МВФ) планирует выделить 650 миллиардов долларов на восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса, сообщается на сайте организации.

Решение уже одобрено, распределения начнутся 23 августа. Согласно сообщению МВФ, специальные права заимствования смогут получить все члены фонда пропорционально их квотам. Для развивающихся рынков и имеющих низкий уровень дохода стран предназначены 275 миллиардов долларов, уточнили в организации.

Глава МВФ Кристалина Георгиева назвала принятое решение «историческим». Во время беспрецедентного кризиса оно станет «прививкой для глобальной экономики», говорится в пресс-релизе.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service ранее назвало страны, экономики которых понесут наибольшие и наименьшие потери от пандемии. Труднее придется государствам, которые сильно зависят от отдельных секторов экономики, например, туризма.

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