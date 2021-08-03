Депутат Рады Кива сообщил о сфабрикованном уголовном деле против него

Киев, 3 августа. Депутат Верховной рады от ОПЗЖ Илья Кива сообщил о намерениях украинских спецслужб привлечь его к уголовной ответственности по сфабрикованному делу.

Сфабрикованное дело также касается возглавляемой Кивой общественной организации «Патриоты — За жизнь». Об этом он рассказал изданию «Страна».

«Из квартиры СБУ сбежал свидетель, которого они там удерживали, и с которого они получили лживые показания, чтобы вручить подозрение моему соратнику Олегу Ширяеву. Харьковские сбушники готовили свидетеля к ликвидации и хотели «повесить» его на нашу организацию и на меня лично», — сказал Кива.

Член Рады разместил в Facebook видео указанного свидетеля Игоря Савчука, где он опроверг показания, которые дал ранее силовикам. Кива сообщил, что СБУ, прокуратура Харьковской области и движение «Нацкорпус» угрожают ему и семье физической расправой, а также уголовным наказанием за содействие ДНР и ЛНР, сепаратизм. Киву заставили дать ложные показания против Ширяева.

Ранее Кива назвал обстоятельства свержения Зеленского с поста президента. Он обратил внимание на численность крестного хода по случаю 1033-летия Крещения Руси в Киеве. Представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» уверен, что именно участники этого мероприятия будут в первых рядах предстоящих протестов.