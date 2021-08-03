Работающих пенсионеров предупредили о повышенных выплатах в августе

Москва, 3 августа. Работающих российских пенсионеров в августе ожидает ежегодный перерасчет страховых пенсий.

Размер увеличения выплаты может различаться. Об этом рассказал заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин агентству «Прайм».

«Количество зарабатываемых за год коэффициентов в свою очередь зависит от величины доходов, заработной платы или выполнения работ/услуг по договорам гражданско-правового характера работающего пенсионера, за предшествующий год, с которых были начислены страховые взносы», — сказал он.

Однако максимальное увеличение не может превышать трех коэффициентов за год. Пенсионный коэффициент равен действующей на дату первоначального назначения страховой пенсии или, если пенсионер на время прерывал работу, на дату ее последней корректировки (переназначения).

Ранее член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила нюансы индексации пенсий работающих граждан Российской Федерации. После индексации выплат 1 августа фактически получить перерасчет граждане РФ смогут после увольнения.