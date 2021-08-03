Более половины американцев не верят расследующему штурм Капитолия комитету

Вашингтон, 3 августа. В беспристрастность спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по расследованию январского штурма Капитолия не верят 58% американцев, сообщает со ссылкой на опрос The Hill.

Исследование проводилось социологической службой Харриса и Центром американских политических исследований Гарварда. Опрос показал, что 58% избирателей ожидают предубеждений от комитета. В беспристрастность конгрессменов верят только 42% респондентов.

Опрос проводился 28, 29 июля. Всего было опрошено 1788 зарегистрированных избирателей, которых выбрали случайно, с учетом известной демографии. В СМИ не указана возможная статистическая погрешность.

Недоверие к комитету по расследованию штурма Капитолия ранее выказал и бывший президент США Дональд Трамп. Он, в частности, порекомендовал спикеру Палаты представителей, члену Демократической партии США Нэнси Пелоси «расследовать собственные действия», когда она и другие конгрессмены отказались от ввода на Капитолийский холм дополнительной охраны.