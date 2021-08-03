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Amazon показал первый кадр из своего сериала по «Властелину колец»
Общество
Amazon показал первый кадр из своего сериала по «Властелину колец»
Кадр из фильма «Властелин колец»

Вашингтон, 3 августа. Кинокомпания Amazon Studios поделилась на своей странице в Twitter первым кадром сериала по роману Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» и назвала дату премьеры.

Шоу будет доступно для просмотра со 2 сентября 2022 года на платформе Amazon Prime, говорится в сообщении.

Шоураннерами нового сериала будут Джон Д. Пэйн, Хуан Антонио Байона и Патрик МакКей. Зрители смогут увидеть в сериале и новые, и уже знакомые персонажи.

Ранее сообщалось, что создатели сериала решили в первом сезоне использовать нелинейное повествование. Amazon даже ведет изолированные съемки людей, эльфов и гномов, чтобы подчеркнуть скачки во времени.

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amazon сериал властелин колец
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