Amazon показал первый кадр из своего сериала по «Властелину колец»

Вашингтон, 3 августа. Кинокомпания Amazon Studios поделилась на своей странице в Twitter первым кадром сериала по роману Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» и назвала дату премьеры.

Шоу будет доступно для просмотра со 2 сентября 2022 года на платформе Amazon Prime, говорится в сообщении.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

Шоураннерами нового сериала будут Джон Д. Пэйн, Хуан Антонио Байона и Патрик МакКей. Зрители смогут увидеть в сериале и новые, и уже знакомые персонажи.

Ранее сообщалось, что создатели сериала решили в первом сезоне использовать нелинейное повествование. Amazon даже ведет изолированные съемки людей, эльфов и гномов, чтобы подчеркнуть скачки во времени.