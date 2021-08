Как США бросили своих афганских союзников после 20 лет совместной войны

29 февраля 2020 года на встрече в катарской Дохе делегации США и «Талибана»1 подписали «Соглашение о восстановлении мира в Афганистане». В соответствии с ним Вашингтон должен был к июлю 2020 года сократить численность войск с 14 до восьми тысяч человек, а в последующие 14 месяцев американские войска обязались полностью покинуть территорию страну. На данный момент Белый дом планирует завершить вывод военного контингента к 31 августа 2021 года.

Несмотря на громкое название, подписанный документ представлял собой лишь сделку между США и талибами. Официальное афганское правительство даже не пригласили к участию в переговорах и не согласовали с ним ключевые детали. В договоре упоминался лишь обмен пленными и дата начала консультаций между Кабулом и запрещенным в России движением «Талибан». Вся мирная инициатива ожидаемо была сорвана, и террористическое движение лишь увеличило число своих атак.

Но в Вашингтоне практически никак не отреагировали на произошедшее и продолжили вывод войск. Американские подразделения все реже вступали в бой с боевиками, а число авиаударов по ним значительно сократилось. Оставшись без непосредственной огневой поддержки, правительственные войска стали отступать под натиском талибов. Это фактически стало итогом 20-летнего пребывания США в стране: гражданская война продолжается, «Талибан» не побежден, а правительство в Кабуле не в силах совладать с ним в одиночку. Но все абсолютно закономерно на фоне произошедших за эти годы событий.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает об особенностях отношения американцев к своим союзникам в Кабуле, а также объясняет, чем показательна история взаимоотношений между США и Афганистаном.

Весной 2021 года количество американских войск в Афганистане сократилось до минимума с начала вторжения в 2001 году. В конце июня страну полностью покинули контингенты НАТО из Германии, Италии, Польши и Новой Зеландии. К тому моменту «Талибан» уже начал крупное наступление по всей территории государства.

В сети появились многочисленные видео из занятых боевиками уездов. Основной упор пропаганда талибов делала на фактор «освободительной борьбы»: уход иностранных войск выставлялся «победой над оккупантами», а кабульское правительство называлось исключительно марионеточным и неспособным противостоять ударам террористического движения.

AFGHANISTAN: The Taliban have captured a military base and a significant amount of vehicles in Sar-e Pol province earlier today. pic.twitter.com/KnVvSrck8R