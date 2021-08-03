Как США бросили своих афганских союзников после 20 лет совместной войны

29 февраля 2020 года на встрече в катарской Дохе делегации США и «Талибана»1 подписали «Соглашение о восстановлении мира в Афганистане». В соответствии с ним Вашингтон должен был к июлю 2020 года сократить численность войск с 14 до восьми тысяч человек, а в последующие 14 месяцев американские войска обязались полностью покинуть территорию страну. На данный момент Белый дом планирует завершить вывод военного контингента к 31 августа 2021 года.

Несмотря на громкое название, подписанный документ представлял собой лишь сделку между США и талибами. Официальное афганское правительство даже не пригласили к участию в переговорах и не согласовали с ним ключевые детали. В договоре упоминался лишь обмен пленными и дата начала консультаций между Кабулом и запрещенным в России движением «Талибан». Вся мирная инициатива ожидаемо была сорвана, и террористическое движение лишь увеличило число своих атак.

Но в Вашингтоне практически никак не отреагировали на произошедшее и продолжили вывод войск. Американские подразделения все реже вступали в бой с боевиками, а число авиаударов по ним значительно сократилось. Оставшись без непосредственной огневой поддержки, правительственные войска стали отступать под натиском талибов. Это фактически стало итогом 20-летнего пребывания США в стране: гражданская война продолжается, «Талибан» не побежден, а правительство в Кабуле не в силах совладать с ним в одиночку. Но все абсолютно закономерно на фоне произошедших за эти годы событий.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает об особенностях отношения американцев к своим союзникам в Кабуле, а также объясняет, чем показательна история взаимоотношений между США и Афганистаном.

Летний рывок

Весной 2021 года количество американских войск в Афганистане сократилось до минимума с начала вторжения в 2001 году. В конце июня страну полностью покинули контингенты НАТО из Германии, Италии, Польши и Новой Зеландии. К тому моменту «Талибан» уже начал крупное наступление по всей территории государства.

В сети появились многочисленные видео из занятых боевиками уездов. Основной упор пропаганда талибов делала на фактор «освободительной борьбы»: уход иностранных войск выставлялся «победой над оккупантами», а кабульское правительство называлось исключительно марионеточным и неспособным противостоять ударам террористического движения.

AFGHANISTAN: The Taliban have captured a military base and a significant amount of vehicles in Sar-e Pol province earlier today. pic.twitter.com/KnVvSrck8R — Conflict News (@Conflicts) June 16, 2021

Веру местных жителей в это подкрепляли видеозаписи с многочисленных захваченных военных баз. За несколько месяцев боевики взяли под контроль десятки объектов и захватили более 700 единиц военной техники, в основном – бронеавтомобилей HMWVV, бронетранспортеров M1117, армейских грузовиков и внедорожников. Большая часть была поставлена американцами в последние несколько лет, но теперь техника оказалась в руках у талибов. Боевой потенциал движения вырос, сейчас «Талибан» готовится брать штурмом Кандагар с другими административными центрами афганских провинций. Сегодня движение контролируют половину всех уездов страны.

Федеральное агентство новостей /

Все это происходит параллельно с выводом иностранных войск из страны, что едва ли можно счесть совпадением.

Когда слышен денег шелест

В сложившейся ситуации возникает много вопросов, один из которых касается эффективности программ НАТО по подготовке местных силовых структур. Только одни США за 20 лет потратили на укрепление Афганской национальной армии и полиции почти 90 миллиардов долларов. Однако американцы уходят, а правительственные войска сдают все новые районы страны «Талибану». Как получилось, что за столь длительный срок с таким объемом финансирования Вашингтон так и не смог создать по-настоящему боеспособные вооруженные силы, способные самостоятельно противостоять угрозам? Ответ довольно прост: в Белом Доме не очень-то и стремились к реальным результатам.

Лучше всего это иллюстрирует отчет специального органа по надзору за усилиями по восстановлению Афганистана. Его авторы подсчитали, что только с мая 2009 по 31 декабря 2019 года из-за мошенничества и нецелевого использования средств были потеряны около 19 миллиардов долларов. Аналогично обстоят дела и с гражданскими программами, которые должны были улучшить уровень жизни простых афганцев и закрепить доверие к центральному Кабулу и Вашингтону. Генеральная инспекция по восстановлению Афганистана (SIGAR) проверила одну из статей расходов на строительство зданий и закупку автомобилей. Из 7,8 миллиардов долларов 15% оказались потрачены на объекты, которые после сооружения не эксплуатировались и остались заброшенными.

Report: US wasted billions on cars, buildings in Afghanistan https://t.co/V6JCHv7Pkg — The Independent (@Independent) March 1, 2021

По сути, все программы по поддержке Афганистана свелись лишь к необходимости отчетов об освоении средств. Никого не волновало, будут ли они эффективны или нет. Отсутствие полноценного надзора и контроля позволяло создать многочисленные коррупционные схемы на всех уровнях власти.

Американцы применяли такой подход как к военным, так и гражданским проектам в стране: до нужд самих афганцев им не было никакого дела. Это они неоднократно демонстрировали за 20 лет своего пребывания в стране.

Даже не партнеры

1 июля последние подразделения покинули базу Баграм – крупнейший опорный пункт США в регионе. Процесс вывода выглядел характерно: американцы загрузились в самолеты и ушли по-английски, даже не уведомив об этом местную администрацию. Афганцы обнаружили пустующий объект только через несколько часов, причем, первыми туда прибыли мародеры из числа местных жителей. Только через некоторое время правительственным войскам удалось изгнать всех посторонних лиц с объекта.

Подобное отношение политического и военного руководства к афганцам объясняется очень просто: их принципиально не воспринимают в качестве тех же партнеров. В лучшем случае они могут считаться обслуживающим персоналом и дешевым расходным материалом, которым без каких-либо угрызений совести можно жертвовать для избегания собственных потерь. На это также накладывается презрение к местным силовым структурам из-за их общей низкой боеспособности и невысокого морального духа.

В более сложной ситуации оказались местные военные переводчики. Значительная часть населения страны считает их коллаборационистами и предателями за сотрудничество с иностранцами, поэтому эти работники рассчитывали на гарантии безопасности и переезд в США после окончания службы. Но в процессе вывода контингента НАТО из Афганистана оказалось, что им никто ничего не обещал и не должен.

Американцам и их союзникам не было никакого дело до того, что их бывших помощников скоро просто убьют в родной стране: они ведь свою работу сделали. Такой откровенно потребительский подход вызвал негодование среди переводчиков и даже попал на передовицы западных СМИ. Отчасти это сработало: сначала США попросили государства Средней Азии дать им убежище, а затем и Конгресс одобрил выделение дополнительных виз для сотрудничавших с НАТО афганцев. Но неизвестно, как это будет происходить на практике, и хватит ли разрешений на въезд в Штаты на всех.

Расходный материал

Однако афганские военнослужащие и переводчики хотя бы находились с американцами по одну сторону. Куда больше не повезло гражданским лицам, которых иностранные подразделения часто вовсе не считали за людей. За 20 лет военнослужащие из США и других государств НАТО совершили массу военных преступлений против местного населения.

Безусловно, жертвы среди населения иногда были обусловлены спецификой партизанской войны. Значительная часть Афганистана сотрудничала с талибами и укрывала боевиков в домах, а само террористическое движение использовало гражданских в качестве прикрытия во время засад и атак. Иногда было сложно отличить члена «Талибана» от мирных фермеров: от случайных выстрелов гибли простые жители. Тем не менее, во многих случаях американцы даже не задумывались о последствиях открытия огня.

22 августа 2008 года летающая батарея AC-130 в ходе операции по поддержке афганской армии с воздуха дала залп по деревне Азизабад в Герате. Погибло более 90 человек, в том числе – 60 женщин и 15 детей. Всего лишь 3 месяца спустя ВВС США нанесли удар по свадебной процессии в Веч-Багту в Кандагаре, где помимо боевиков были убиты 37 гражданских лиц.

4 мая 2009 года американский самолет B-1B сбросил бомбы на населенный пункт Гранай в провинции Фарах. Жертвами атаки стали 97 мирных жителей, большая часть которых были детьми. Два года спустя вертолет MH-6M расстрелял обыкновенный рейсовый автобус в Урузгане, лишив жизни около 30 человек. А в ходе ночного рейда спецназа в Гази Хан 27 декабря 2009 года по ошибке были казнены восемь школьников от 12 до 17 лет.

Но часто афганцы погибали из-за абсолютно намеренных действий военнослужащих США и их союзников. 11 марта 2012 года старший сержант Роберт Бэйлз жестоко убил 16 мирных жителей и сжег часть тел. За два года в кандагарском уезде Майванд группа американских пехотинцев из 1-го полка 2-й пехотной дивизии целый год стреляли по гражданским, подкидывая им оружия в качестве доказательства их связи с «Талибаном».

Восприятие населения Афганистана расходным материалом прямо отразилось на поведении иностранных войск. Иногда солдаты убивали мирных жителей просто для развлечения или в качестве «боевого крещения». В ноябре 2020 года вышло расследование о действиях австралийского контингента в стране, в ходе которого было опрошено 423 свидетеля и собрано более 45 тысяч материалов.

Федеральное агентство новостей /

Расследование изобилует страшными подробностями: военнослужащие соревновались в числе убитых афганцев, перерезали глотки 14-летним подросткам по подозрению в симпатиях к талибам и подбрасывали оружие жертвам для доказательств их вины. Составлявшая отчет социолог Саманта Кромпвоетс назвала австралийских бойцов «абсолютными психами».

Какое еще международное право?

При выявлении каждого подобного эпизода американские и союзные им по НАТО официальные лица приносили свои извинения и заявляли о недопустимости преступлений. Вот только военное командование не особо стремилось привлечь подчиненных к ответственности. Лишь ограниченное число наиболее громких инцидентов привело к судебному разбирательству и реальным тюремным срокам для исполнителей. Однако и тогда им удавалось избежать наказания, причем помогал им в этом сам американский президент.

В 2019 году Дональд Трамп помиловал двух офицеров: 1-го лейтенанта Клинта Лоренса и майора Мэтью Голстейна. Лоренса приговорили к 19 годам заключения за организацию убийства троих афганцев, а Голстейн попал под трибунал по обвинению в казни подозреваемого в изготовлении бомб. В других случаях отбывающие наказания военнослужащие без лишней огласки выходили из мест заключения гораздо раньше положенного им срока.

Федеральное агентство новостей /

Преступления контингента США в Афганистане ожидаемо привлекли внимание мировых организаций. Но когда Международный уголовный суд в Гааге захотел расследовать несколько убийств, то официальные лица в Вашингтоне просто ввели санкции против судей. Весной этого года их отменили, однако в Белом доме ясно дали понять, что решения МУС ничего не стоят.

Не только про Афганистан

За 20 лет присутствия США и НАТО на афганской земле ситуация в стране не улучшилась. Война не закончилась, «Талибан» лишь наступает на брошенные на произвол судьбы местные вооруженные силы. Гуманитарные и военные программы оказались неэффективны, а средства были разворованы. Для Кабула американцы стали господами, которые воспринимали население едва ли не за скот. Правящие круги в Вашингтоне решали свои задачи, и два десятилетия нахождения иностранных войск не дали стране ровным счетом ничего, кроме 200 тысяч убитых жителей.

Но эта история – не только про Афганистан, который стал лишь очередным примером отношения США к своим названным союзникам. Политики в Белом Доме могут сколько угодно говорить о важности партнерства, принятых обязательствах и всесторонней поддержке в построении демократии с гражданским обществом. Но когда издержек становится много, то американцы мгновенно забывают сказанные ранее слова и просто молча уходят. Именно это произошло в 70-х годах, когда в Вашингтоне легко бросили Южный Вьетнам после заключения Парижского соглашения и вывода американских войск. Южане не продержались даже двух лет и пали под натиском северян.

Используют ли другие крупные государства описанный выше подход? Скорее да, чем нет. Однако именно США обещают другим странам больше всего и рисуют самые радужные перспективы.

Со времен окончания Второй мировой войны Вашингтон неоднократно развязывал войны и выступал участником операций по свержению законной власти. И каждый раз такого рода вмешательства оборачивались реками крови и еще большей разрухой.

Cogitato quam longa sit hiems (лат. Думай наперед, какая долгая зима).

1 Организация запрещена на территории РФ.