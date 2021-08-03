Пострадавший в смертельном ДТП в Турции россиянин рассказал об аварии

Стамбул, 3 августа. У попавшего в ДТП автобуса были неполадки с колесом, рассказал россиянин Сергей из Самары, который сейчас находится в больнице.

Автобус начал переходить на разделительную полосу, пересек ее, ударился в столб и перевернулся на правую сторону, рассказал пострадавший по данным РЕН ТВ.

«По дороге что-то произошло с автобусом, с колесом, был резкий удар», — сказал он.

Когда автобус перевернулся, люди начали самостоятельно выбираться из поврежденного транспортного средства. В момент аварии большинство пассажиров спали, поэтому не успели оперативно среагировать, «увидели момент удара», пояснил участник смертельного происшествия. Известно, что пятеро человек находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в реанимации, трое россиян погибли несмотря на оперативное появление турецких врачей на месте трагедии. ФАН уже опубликовал видео с перевернувшегося автобуса.