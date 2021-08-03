Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 04:52
04:39
Общество
Ямальцам создали сервис для обращения в управляющие компании
04:37
Шоу-бизнес
Плющенко очаровал поклонников трогательным видео с младшим сыном
04:36
Общество
Врач назвал особенности постковидного синдрома при штамме «Дельта»
04:25
Общество
Дачникам перечислили идеальные овощи для осеннего огорода
04:22
Политика
Антонов ответил на обвинения России в хакерских атаках на США
04:04
Политика
NI: «Северный поток — 2» — победа для России
04:00
Экономика
МВФ выделит на восстановление мировой экономики 650 млрд долларов
04:00
Общество
Украина воюет сама с собой: Милонов оценил страх перед Россией в Лондоне
03:59
Политика
Депутат Рады Кива сообщил о сфабрикованном уголовном деле против него
03:49
Экономика
Работающих пенсионеров предупредили о повышенных выплатах в августе
Все новости

Пострадавший в смертельном ДТП в Турции россиянин рассказал об аварии

  /   Обновлено: 03 августа 2021 03:41
Происшествия
Пострадавший в смертельном ДТП в Турции россиянин рассказал об аварии
Global Look Press  /  Cevin Dettlaff/dpa

Стамбул, 3 августа. У попавшего в ДТП автобуса были неполадки с колесом, рассказал россиянин Сергей из Самары, который сейчас находится в больнице.

Автобус начал переходить на разделительную полосу, пересек ее, ударился в столб и перевернулся на правую сторону, рассказал пострадавший по данным РЕН ТВ.

«По дороге что-то произошло с автобусом, с колесом, был резкий удар», — сказал он.

Когда автобус перевернулся, люди начали самостоятельно выбираться из поврежденного транспортного средства. В момент аварии большинство пассажиров спали, поэтому не успели оперативно среагировать, «увидели момент удара», пояснил участник смертельного происшествия. Известно, что пятеро человек находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в реанимации, трое россиян погибли несмотря на оперативное появление турецких врачей на месте трагедии. ФАН уже опубликовал видео с перевернувшегося автобуса.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пострадавший в смертельном ДТП в Турции россиянин рассказал об аварии
дтп авария автобус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru