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Для россиян могут увеличить предельный размер налогового вычета
Экономика
Для россиян могут увеличить предельный размер налогового вычета
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 3 августа. Предельный размер социального налогового вычета со 120 тыс. до 360 тыс. рублей предложили увеличить депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов.

Как сообщил в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, законопроект внесут на рассмотрение нижней палаты парламента во вторник. Парламентарий напомнил, что предел налогового вычета «составляет 120 тыс. рублей и не менялся уже более 10 лет».

«Свистопляска с ростом/сокращением (последнее, конечно, ближе к объективным цифрам) реальных доходов граждан за последние годы никак не влияет на бодрый марш инфляции — она свое дело неплохо знает», — добавил Нилов.

Он подчеркнул, что предельный размер социального налогового вычета должен вырасти с нынешних 120 до 360 тыс. рублей.

Отметим, с 1 августа вступил в силу закон о налоговом вычете за спорт. Вычет позволит уменьшать доходы на расходы для занятий спортом и таким образом экономить на НДФЛ. Налоговый вычет на физкультуру будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами.

Несмотря на то, что документ вступил в силу в этом году, воспользоваться льготой можно будет в 2022 году. На нее распространяется общее правило, касающееся всех социальных вычетов: в каком году начнутся расходы, тогда можно получить вычет. Для оформления вычета нужно будет предоставить договор об оказании услуг и платежный документ — чек.

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