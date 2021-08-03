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Глава СП Кудрин выступил против повышения налогов в России
Экономика
Глава СП Кудрин выступил против повышения налогов в России
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 3 августа. Российское правительство не должно нарушать обещание не повышать налоги, так как острой необходимости увеличивать фискальную нагрузку в стране нет.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин пообещал принять участие в дискуссии, если ее предложат в правительстве. Об этом он заявил в интервью РБК.

«Общими словами скажу: я скорее сдержанно отношусь к новым налогам, особенно если это несколько позиций, которые сами по себе не такие уж емкие», — сказал он.

Кудрин отметил, что Правительство России обещало не повышать налоги в течение шести лет. По его словам, сейчас не такая критическая ситуация, чтобы нарушать это обещание. Такого же мнения глава Счетной палаты придерживается насчет повышения НДФЛ для богатых.

Ранее глава СП назвал способ снизить бедность в России вдвое. Снижение бедности в России в два раза можно было бы осуществить за счет адресных выплат.

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