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Опасное торнадо может возникнуть в регионах Среднего Поволжья 3 августа
Общество
Опасное торнадо может возникнуть в регионах Среднего Поволжья 3 августа
www.gov.spb.ru  /  Пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

Москва, 3 августа. Торнадо может наблюдаться в регионах Среднего Поволжья во вторник. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он сообщил в беседе с ТАСС, что нынешняя погодная ситуация в Центральной России определяется прохождением холодного атмосферного фронта. Вторжение холода после душной и жаркой погоды вызвало взрывной рост гибридных и кучевых дождевых облаков высотой до 12 тысяч метров.

«И этот фронт сопровождается довольно интенсивными ливневыми дождями, грозами, местами градом и шквалистым усилением ветра», — подчеркнул метеоролог.

Тишковец отметил, что сейчас фронт смещается к востоку от Москвы. Однако он будет не таким сильным, как это было в Тверской области накануне.

«Что касается торнадо в Тверской области, а это не смерч, а торнадо, то про прогностическим моделям эти «суперячейки» были видны утром 2 августа», — заявил он.

Синоптик подчеркнул, что весь атмосферный фронт будет уходить на восток и юго-восток. Торнадо могут вновь появиться в Поволжье во вторник, в середине дня.

«Так что вот там надо объявлять «боевую тревогу», отслеживать эту ситуацию внимательнейшим образом», — указал Тишковец.

Москва может не опасаться такого явления, заявил специалист. По его словам, в российской столице ожидаются локальные короткие дожди.

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