ФК «Ростов» освободил Карпина для полноценной работы в сборной России

Москва, 3 августа. Футбольный клуб «Ростов» провел под руководством Валерия Карпина лишь два тура Российской премьер-лиги. Он всего полторы недели совмещал работу в сборной России и донской команде.

Начало сезона «Ростов» провалил, допустив два поражения в двух играх. В первом туре сильнее оказался московский «Динамо», во втором — петербургский «Зенит». К третьему матчу чемпионата команду будет готовить другой наставник.

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что совмещение работ в сборной России и «Ростова» было проблематично для Карпина, передают «Известия».

«Ещё одно поражение, и совсем тяжело было бы», — добавил он.

Червиченко подчеркнул, что Карпину сейчас необходимо сосредоточиться на важнейших играх сборной России. Он отметил, что Валерию в данный момент будет спокойнее в национальной команде.

Российский футбольный союз ранее показал первый рабочий день Карпина на посту главного тренера сборной России. Продолжительность ролика составляет более двух минут.