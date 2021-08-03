Астролог назвал самых требовательных к избраннику женщин по знаку зодиака

Москва, 3 августа. Представительницы трех знаков зодиака отличаются требовательностью к партнеру и окружающим, рассказал победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа.

Первое место занимают девушки, рожденные под знаком Девы. Они не любят, когда с ними спорят, и нуждаются в том, чтобы их слушали и слушались. Это качество усугубляется сильнейшей интуицией, из-за которой многие их поступки кажутся необоснованными. Их можно переспорить, но только при помощи очень веских аргументов, рассказал эксперт в беседе с Starhit.ru.

Козероги уверены в себе и целеустремленны, зачастую перфекционистки, их отличает требовательность в материальном вопросе. У этих женщин запросы с возрастом лишь растут. В этом их может понять Скорпион — честная, прямолинейная девушка, знающая, чего хочет, и ожидающая подобающего к себе отношения.

Также недавно астрологи рассказали, в каком возрасте разные знаки зодиака готовы заводить детей. Раньше всех могут стать родителями Рыбы — уже в 22 года.