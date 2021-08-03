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Паспорта без штампа о браке могут добавить хлопот при сделках с жильем
Общество
Паспорта без штампа о браке могут добавить хлопот при сделках с жильем
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 3 августа. Отмена обязательной отметки о браке или расторжении брака не повлияет на индивидуальное имущество. Об этом сообщил партнер юридической компании Hogan Lovells Алексей Дудко.

Юрист в беседе с «Праймом» отметил, что проблемы могут возникнуть при наличии общей собственности. Контрагенты не смогут удостовериться в семейном статусе лица и тем самым попасть в неприятную ситуацию.

Права супруга в случае сделки с совместным имуществом будут защищены, поскольку в отсутствии нотариального согласия сделка оспорима. Однако если речь идет о продаже движимого имущества без согласия второго услуга, то такие сделки можно оспорить лишь в случае, если контрагент знал о браке.

Дудко отметил, что паспортные нововведения добавят хлопот тем, кто занимается оформлением сделок с недвижимостью. Также проблемы возникнут и у тех, кто работает с иным требующим госрегистрации имуществом.

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