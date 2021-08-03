Гастроэнтеролог Бережная предупредила об опасности садовых ягод

Москва, 3 августа. Употребление садовых ягод может привести к тяжелым последствиям для здоровья, рассказала гастроэнтеролог Ирина Бережная.

Ягоды опасны тем, что во время созревания усиленно вбирают в себя все, что есть в окружающей среде, пояснила специалист в беседе с радио Sputnik. Поэтому велик риск отравления тяжелыми металлами или нитратами, если растение, например, росло на обочине или неподалеку от дороги.

«Можно легко получить инфекционное заболевание, кишечную инфекцию», — добавила медик.

Даже собственный участок не всегда гарантирует безопасность. Если рядом с забором ездят автомобили или неподалеку от огорода располагается какое-либо производство, то земля может быть пропитана свинцом, солями тяжелых металлов и различными смолами.

Россиянам также напомнили о правилах рассадки растений. Некоторые культуры способны уничтожить друг друга, прорастая на одной грядке, и урожая добиться не удастся.