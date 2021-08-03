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Происшествия
ФАН публикует фотографии пострадавшей от урагана Тверской области
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ФАН публикует фотографии пострадавшей от урагана Тверской области
Происшествия
ФАН публикует фотографии пострадавшей от урагана Тверской области
Федеральное агентство новостей

Тверь, 3 августа. Федеральное агентство новостей обнародовало снимки из Тверской области, где наблюдается ураганный ветер.

Жители и специальные службы региона ликвидируют последствия стихийного бедствия. На предоставленных корреспондентом фотографиях видно, как возле повалившихся деревьев и разрушенных зданий работает спецтехника.

Днем в понедельник ветер до 25 метров в секунду при грозе повалил деревья в городе Андреаполь. Власти сообщали о наличии пострадавших. Позже в МЧС сообщили, что в результате урагана погибли три человека и пострадали восемь.

Ранее стало известно, что семнадцатилетний подросток погиб во время урагана в Тверской области из-за падения дерева. Об этом сообщил источник ФАН.

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