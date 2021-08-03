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«Русские намного лучше»: американцы не оценили жалобы своей пловчихи о России
Олимпиада-2020 в Токио
«Русские намного лучше»: американцы не оценили жалобы своей пловчихи о России
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Вашингтон, 3 августа. Американская пловчиха Лилли Кинг заявила, что российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде из-за скандалов с допингом. Однако ее сограждане с ней не согласились.

Перед этим пловец Райан Мерфи рассказал, что уверен в присутствии допинга в плавании, но добавил, что не имел в виду россиянина Евгения Рылова, которому уступил на ОИ-2020. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Люди что, разучились достойно проигрывать и с уважением поздравлять победителя? Теперь что, за каждым поражением обязательно стоит жульничество и должностные преступления?» — заявил RexDragon.

Beachbum603 считает, что тема допинга на Олимпиаде не самая актуальная. Куда хуже, когда мужчины переодеваются в женщин и соревнуются с ними якобы наравне.

«А зачем цепляться за кого-то одного? Допинг широко распространен и среди спортсменов США. Я вот считаю, что самая подозрительная Ямайка. Чтобы спринтерши на 100 метров заняли весь пьедестал — это уже само по себе сомнительно, тем более что для крошечной страны, которую не раз ловили на допинге», — отметил tejas111.

Sesom уверен, что на Олимпийских играх теперь правил вообще не должно быть. Если мужчин допустили к женским соревнованиям, то и допинг нужно разрешать.

«А вот как по мне, Кинг не вправе критиковать русских спортсменов. Они намного лучше. Они хотя бы любят свою страну, в отличие от всех вас», — резюмирует Antònia.

Ранее специальный корреспондент Федерального агентства новостей Альгис Микульскис выяснил причины ненависти к российским спортсменам, которые продолжают получать медали, хотя и формально не выступают за РФ.

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Все новости / Олимпиада-2020 в Токио / «Русские намного лучше»: американцы не оценили жалобы своей пловчихи о России
Лилли Кинг олимпиада ои-2020
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