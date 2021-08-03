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Google покажет смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro с собственным процессором этой осенью

  /   Обновлено: 03 августа 2021 02:08
Технологии
Google покажет смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro с собственным процессором этой осенью
flickr.com  /  sporst

Вашингтон, 3 августа. Новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro на базе процессоров собственного производства Tensor будут представлены текущей осенью. Об этом сообщили в блоге компании Google.

Компания разработала первый чип для смартфонов Pixel. Он позволит пользователям получить доступ к инновациям в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения. В новых устройствах будет улучшенная камера, а также они смогут распознавать речь владельца.

Корпорация Google также планирует заблокировать доступ старым версиям Android к созданию и управлению аккаунтами системы. Причиной этого станет прекращение поддержки устройств с версией Android 2.3.7 (Gingerbread) и ниже с 27 сентября.

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