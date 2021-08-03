Минтруд подкорректировал список запрещенных для женщин профессий

Москва, 3 августа. Минтруд внес изменения в перечень запрещенных для женщин производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями.

В начале 2021 года список запрещенных профессий уже подкорректировали. Он включал в себя всего 100 позиций, в то время как раньше насчитывал более 400, сообщает «Российская газета». С 1 января 2022 года данный список скорректируют снова.

Больше не находится под запретом сфера металлообработки, которая ранее была полностью закрыта для специалистов прекрасного пола. Теперь нельзя работать только по таким позициям, как котельщик, токарь на токарно-давильных станках, чеканщик, занятый на работах ручным пневматическим инструментом. Изменились возможности авиационной промышленности — из этого списка убрали такие запрещенные для женщин ранее профессии, как авиационный механик и техник по планеру и двигателям, приборам и электрооборудованию и другие.

Недавно аналитики выяснили, какие профессии стали самыми высокооплачиваемыми по стране в августе. Больше всего работодатели готовые платить главе компании по производству теплового оборудования.