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«Алименты Украине»: немцы раскритиковали кандидата на пост канцлера ФРГ за речи об «СП-2»
Общество
«Алименты Украине»: немцы раскритиковали кандидата на пост канцлера ФРГ за речи об «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 3 августа. Кандидат на пост канцлера от христианских демократов Армин Лашет заявил, что Россия не должна использовать «Северный поток — 2» как геополитическое оружие против Украины.

По его мнению, в противном случае Москву будут ожидать санкции. Однако жители Германии не оценили высказывания немецкого политика. Об этом пишет ИноСМИ.

«Но тогда не нужно использовать газопровод и как геополитическое оружие против России, грозя в случае проблем его остановкой», — заявил HerbertS.

Valbæri считает, что Лашету лучше ориентироваться на свою предвыборную кампанию. Для внешней политики у Берлина есть канцлер Германии Ангела Меркель и немецкий министр иностранных дел Хайко Маас.

«Газопровод и не будет политическим оружием, если нам в будущем не придется платить алименты Украине за ее изношенные газопроводы!» — отметил MrMiaggi.

Peanuts_Mic не согласен с утверждением, что Украина является одним из приоритетов во внешней политике для Германии. Если бы это было так, то Германия не стала бы запускать с Россией «Северный поток — 2».

«Мне бы хотелось, чтобы однажды и Украине пригрозили санкциями, если она опять не выполнит свою часть минских договоренностей для мирного разрешения ситуации в Донбассе. Это относится и к ее поведению в бизнесе, и к техническому обслуживанию газопровода. Грозя санкциями только России, цели не достичь», — wundernwoman.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» оценил реальность перекрытия трубопровода «Северный поток — 2» с европейской стороны.

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германия Северный поток — 2 лашет
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