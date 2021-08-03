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Депутат ГД Бальбек заявил о наглости американского флота
Политика
Депутат ГД Бальбек заявил о наглости американского флота
фото из личного архива Руслана Бальбека

Москва, 3 августа. Американским кораблям никто не позволит «пастись» вблизи российских берегов, заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Бальбек отметил, что американская наглость уже давно не является сенсацией, а флоту США никто не разрешит находиться у берегов России. Об этом депутат заявил РИА Новости.

«Кто бы ни считал Крым украинским, по киевским разрешениям в наших терводах он ходить не будет. Да, мы знаем, что американский флот самый мощный в мире, но это не означает, что разрешим ему «пастись» возле наших берегов», — сказал Бальбек.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что США десятилетиями вторгались в чужие территориальные воды, как британский эсминец Defender, который нарушил российские границы вблизи Крыма. Кент заявил, что такие действия были и в советские времена.

Ранее Бальбек прокомментировал слова вице-премьера Украины Алексея Резникова о необходимости «выдворения» россиян с полуострова. По его словам, украинские чиновники могут только мечтать о том, что Крым когда-либо вернется под юрисдикцию Киева. Веру в это потеряли даже западные партнеры Украины, которые лишь изредка выражают свою озабоченность этим вопросом.

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