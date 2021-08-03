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«Многим пора прекратить выступать»: критик Соседов оценил баснословные доходы Пугачевой

  /   Обновлено: 03 августа 2021 01:46
Шоу-бизнес
«Многим пора прекратить выступать»: критик Соседов оценил баснословные доходы Пугачевой
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 августа. Российские звезды должны перестать жаловаться на ковидные ограничения и потерю концертов, ведь они уже заработали на несколько поколений вперед, заявил критик Сергей Соседов.

Соседов выразил мнение, что звездам шоу-бизнеса неприлично жаловаться на потерю дохода из-за коронавируса, ведь им, по мнению критика, можно уже вовсе перестать выступать. В качестве примера он привел звездную пару Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина.

«Прекратить [выступать] уже многим пора. Они уже заработали не только себе до конца своих дней, но и своим детям, а кое-кто и внукам. Уже и дети их могут не работать — у тех же Пугачевой и Галкина. Лиза, Гарри — они могут прожигать жизнь, потому что у них уже такое состояние, что нам с вами даже не снилось», — заявил критик в беседе с порталом NEWS.ru.

Соседов добавил, что звезды могли за последний год получать «копеечные заработки» или вообще не зарабатывать, но от этого они не станут бедными.

«Они прибедняются, что нищие, но у них подушка-то какая? Сумасшедшая. То, что они год не выступали, это не значит, что они обнищали», — подчеркнул он.

Особенно после первого локдауна в первой половине 2020 года некоторые российские звезды шоу-бизнеса начали активно жаловаться на «обнищание» из-за коронавируса, дескать им не хватает денег на жизнь. Многие из них посетовали, что им приходится проедать накопленные ранее деньги. Автор резонансных публикаций о шоу-бизнесе, обозреватель ФАН Вадим Манукян заявил тогда, что на фоне проблем, с которыми сталкиваются из-за коронавируса простые россияне, нытье звезд шоу-бизнеса — просто верх неприличия.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Многим пора прекратить выступать»: критик Соседов оценил баснословные доходы Пугачевой
галкин пугачева соседов коронавирус
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