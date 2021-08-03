Сербские СМИ: Россия разрушила мечты США

Белград, 3 августа. Экс-президент США Барак Обама говорил, что разорвал экономику РФ. Однако американский лидер Джо Байден понял, что это была лишь иллюзия. Об этом пишет издание Печат.

Своими антироссийскими санкциями Запад надеялся, что Москва столкнется с такими серьезными проблемами, что ей придется дать задний ход и вновь начать сотрудничать с Евросоюзом и США. Однако немецкое издание «Франкфурт альгемайне цайтунг» отмечает, что подобным европейским мечтам не суждено сбыться.

«Внутреннее развитие России, как и развитие ее внешней политики, вызывают эмоциональное отторжение у ЕС и США, так как они поразили и Восток, и Запад. Они буквально парализовали наше мышление. Никто не знает, что делать дальше», — пишет «Франкфурт альгемайне цайтунг».

СМИ из США считают, что ситуация с газопроводом «Северный поток — 2» стала поражением для Вашингтона. Они признали, что президент России Владимир Путин одержал чистую победу, и теперь ситуация в геополитике изменится.

«Путин вовремя понял взаимосвязь между богатством США, мировой долларовой системой и мощью американских вооруженных сил. Поэтому за прошедшие годы, словно манекенщики новой России, перед глазами обеспокоенного Запада «дефилировали» С-400 и С-500, «Панцирь-С1», крылатые ракеты «Калибр», десятки самых современных военных кораблей и подлодок», — отметил журналист Джуро Билбия.

Он добавил, что к достижениям России относятся и газопроводы: «Северный поток — 2», «Турецкий поток» и «Сила Сибири». Их эксплуатация, а также продажа новейшего вооружения позволят экономике совершить скачок, что в корне противоречит словам Обамы.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном любые вопросы касательно контроля над вооружениями.