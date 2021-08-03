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Главред «Капитала страны» рассказал об особенностях проекта «Узнай страна»

  /   Обновлено: 03 августа 2021 01:13
Общество
Главред «Капитала страны» рассказал об особенностях проекта «Узнай страна»
pixabay.com  /  Trixieliko

Санкт-Петербург, 3 августа. Учредитель и гендиректор интернет-издания «Капитал страны» Елена Ивкина и главред Александр Мельников рассказали о развитии проекта «Узнай страна».

Мельников отметил, что проект развивается уже семь лет. В его рамках издание рассказывает о позитивных изменениях в стране. Каждый день выходит не менее трех таких новостей, но издание планирует углублять проект.

«Мы пишем не только об урожаях, но и об инновации, строительстве сложных инфраструктурных проектов, мы готовим топы, собираем десятки достижений за неделю, дальше делаем топы за месяц, по ним можно видеть, как меняется страна», — сообщил на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» главред «Узнай страна».

Ивкина посетовала, что в формировании топов регионы никак не участвуют и весь информационный анализ изданию пришлось взять на себя. Учредитель интернет-издания отметила, ей было бы приятно сотрудничество с региональными пресс-службами.

«Мне очень было бы приятно, если бы пресс-служба регионов по партнерски откликались на наши просьбы, им всегда виднее приоритетность инфраструктурных проектов, но в виду их невменяемости мы сами решаем самостоятельно, что является для нас наиболее приоритетным», — заключила Ивкина.

Медиагруппа «Патриот» и федеральное интернет-издание «Капитал страны» объявили о старте сотрудничества в начале июля. Издание публикует материал о различных инновациях, инвестировании и достижениях России в социально-экономической сфере.

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