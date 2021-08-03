Россиянам посоветовали не обсуждать финансовые вопросы рядом со смартфоном

Москва, 3 августа. Не стоит обсуждать рядом со смартфоном конфиденциальную информацию, особенно финансовые вопросы, считает управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Марк Шерман.

Не следует озвучивать суммы наличных, средства на счету, сделки, рассказал эксперт в беседе с «Прайм», поскольку мошенники могут прослушивать данные и использовать их для пополнения своего банковского счета.

«Телефон не самый безопасный канал и для переговоров», — пояснил специалист.

Многие замечают, что после обсуждения какого-либо продукта социальные сети и поисковые системы подкидывают рекламу, связанную с темой обсуждения. Такая схема может не только помочь с поиском необходимого продукта или услуги, но и обернуться другой стороной, например, промышленным шпионажем и прослушкой со стороны особенно хитрого злоумышленника. Именно поэтому многие высокопоставленные лица предпочитают переговоры в формате живой встречи. Недавно полицейские тоже обратились к россиянам: аферисты изобрели две новые схемы вымогательства денег.