Астрологи раскрыли сексуальные предпочтения знаков зодиака

Москва, 3 августа. Астрологи подробно описали предпочтения в сексе, фантазии и желания различных знаков зодиака.

Эксперты в астрологии утверждают, что по знаку зодиака можно понять не только характер своего партнера, но и его эротические фантазии, сообщает Пятый канал.

Представители огненной стихии Овны являются страстными людьми. Они горячи в постели, но и крайне эгоистичны. Не стоит ждать от этих партнеров долгих прелюдий.

Тельцы — противоположность Овнов, в постели никто не сможет назвать их эгоистами. Они будут думать об удовольствии партнера в первую очередь. Помимо этого они не будут против экспериментов в постели и легко согласятся разнообразить интимные отношения.

Близнецов можно назвать экспериментаторами, стремящимися к разнообразию. Любители долгих ласк и чувственного секса, Близнецы готовы перепробовать все существующие позы, чтобы добраться до высшей точки наслаждения.

Раки не любят делить постель с незнакомцами. Им крайне важно установить с партнером эмоциональную связь. К интиму они подходят со всей нежностью, предпочитая долгие прелюдии.

Львы обычно думают о себе гораздо лучше, чем они есть на самом деле. В первую очередь, это касается интимной сферы. Львы не против похвастаться постельными победами, отдавая предпочтение количеству, а не качеству.

Девы как представители земной стихии очень ценят романтику и царящую вокруг атмосферу. Спонтанный секс не принесет им удовольствия, к процессу они любят тщательно готовиться.

Весы стараются первым делом доставить удовольствие своим избранникам. Для них будет серьезным стрессом, если партнер окажется недоволен или еще хуже — разочарован. С Весами всегда можно обсудить свои предпочтения, ведь рожденные под этим знаком зодиака готовы выполнить любые желания своего любимого человека.

Скорпионы любят планировать свою жизнь, и сексуальной стороны это тоже касается. Они могут приступить к интиму не по желанию, а согласно графику. Хотя истинное удовольствие Скорпионы получают именно от спонтанного секса.

Страстные Стрельцы любят погорячее. Их фантазия бьет фонтаном. Но при этом коллекционировать партнеров они не любят, отдавая предпочтение верности.

Козероги не привыкли говорить о своих сексуальных предпочтениях, тем более обсуждать фантазии с партнером.

Водолеи наоборот любят не только сам секс, но и разговоры о нем. Свои фантазии они могут детально обсудить даже с малознакомыми людьми. Однако не стоит забывать, что Водолеи часто просто любят хвастаться.

Рыбы любят заниматься сексом в нестандартных местах, и даже разговоры об этом их заводят. Они являются любителями разных экспериментов и частыми посетителями магазинов для взрослых.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, под которыми рождаются женщины, не отличающиеся верностью, поскольку они слишком непостоянны и склонны к изменам. В частности, по утверждению специалистов, женщины-Стрельцы ищут себе мужчину преисполненного страстью и темпераментом. Если же избранник не способен обеспечить Стрельцам всплеск эмоций, дамы начнут эти ощущения искать на стороне.